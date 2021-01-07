Манчестер Юнайтед приймав Манчестер Сіті у матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч відбулася у Манчестері на стадіоні Олд Траффорд та завершилася впевненою перемогою містян із рахунком 2:0.

Червоні дияволи вразили ворота гостей вже на третій хвилині зустрічі після удару Маркуса Рашфорда, але взяття воріт молодого форварда скасували через офсайд.

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Через дві хвилини арбітр скасував ще одне взяття – цього разу не зарахували гол гравця Сіті Ілкая Гюндогана.

Згодом обидві команди мали ще по дві хороші нагоди відкрити рахунок: спершу м’яч після удару Бруну Фернандеша кіпер Сіті перевів на кутовий, а ось після удару Кевіна де Брюйне м’яч зрадницьки вґатив у стійку.

Нулі на табло розмочив захисник Манчестер Сіті Джон Стоунс після перерви. Хавбек містян Філ Фоден навісив зі штрафного, кілька гравців Сіті були на лінії офсайду, але Стоунс перебував у правильному положенні, і з близької відстані пробив повз воротаря МЮ Діна Хендерсона у ближній кут.

На 83-й хвилині перевагу підопічних Пепа Гвардіоли зміцнив півзахисник Фернандіньо.

Українець Олександр Зінченко з’явився на полі зі стартових хвилин і відіграв до фінального свистка, але результативними діями не відзначився.

Перемога дозволила Манчестер Сіті вийти до фіналу Кубка англійської ліги, де на містян чекає Тоттенгем Готспур. Команда Жозе Моурінью у півфінальному матчі впевнено здолала Брентфорд з рахунком 2:0.