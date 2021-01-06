Аталанта — Парма – 3:0

Голи: Муріель, 15 Сапата, 49 Госенс, 61

Аталанта приймала Парму у матчі 16-го туру італійської Серії А. Зустріч відбулася у Бергамо на Стадіо Атлеті Адзуррі д’Італія та завершилася розгромною перемогою господарів із рахунком 3:0.

У середині першої половини зустрічі рахунок у матчі відкрив Луїс Муріель. Колумбійський форвард опинився у вигідній позиції у штрафному майданчику та холоднокровно пробив у нижній кут воріт після пасу від Йосіпа Ілічича.

Після перерви бергамаски подвоїли свою перевагу у зустрічі. Робін Госенс знайшов своїм пасу поблизу штрафного гостей Дувана Сапату, який з меж штрафного майданчика пробив під праву стійку.

Читайте: Яремчук може перейти в італійську Рому взимку — La Gazzetta dello Sport

На 58-й хвилині матчу на полі з’явився Руслан Маліновський, який замінив у грі Ілічича. Вже через дві хвилини українець розігнав третю гольову атаку своєї команди. Руслан ринувся вперед, відпасував на Сапату, той пробив, а Госенс своїм коліном поставив фінальний акорд.

Через кілька хвилин Маліновський спробував переграти голкіпера ударом із середньої відстані, але м’яч просвистів у міліметрах від правої стійки.

Після 15-ти зіграних матчів Аталанта має у своєму активі 28 очок та посідає шосту сходинку. Лідером Серії А залишається Мілан (15 матчів, 39 очок).