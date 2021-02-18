Динамо Київ

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 київське Динамо прийматиме бельгійський Брюгге. Зустріч відбудеться 18 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 17.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3.

У повторі гру можна буде переглянути 19 лютого о 7.25 на каналі Футбол 1, а також в 14.35 на Футбол 2.

Це буде третя офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону-2019/20. Тоді команди розійшлися нічиєю 3:3, а у першій грі мінімальну перемогу святкували бельгійці (1:0).

Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень у Бельгії на Ян Брейдел Стадіон.

Спершу гра була запланована на 19.55, але через сильні морози, що очікуються у день матчу, було ухвалено рішення змістити зустріч на три години раніше.

Фото: FC Dynamo Kyiv