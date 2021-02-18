У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 донецький Шахтар на виїзді зіграє з тель-авівським Маккабі. Зустріч відбудеться 18 лютого у Тель-Авіві на арені Блумфілд Стедіум.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3.

У повторі гру можна буде переглянути 19 лютого о 11.20 на каналі Футбол 1, а також в 18.30 на Футбол 2.

Гірники вперше зіграють у єврокубках із ізраїльським клубом. Маккабі з українських клубів зустрічалося в офіційних матчах лише з київським Динамо, але у чотирьох матчах не здобуло жодної перемоги.

Цікаво, що Маккабі та Шахтар склали єдину пару 1/16 фіналу ЛЄ з двома чинними чемпіонами своїх країн.

Матч-відповідь команд відбудеться 25 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Фото: FC Shakhtar