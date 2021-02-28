Шахтар Донецьк — Зоря Луганськ – 0:1

Шахтар: Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 65), Тете (Соломон, 76), Марлос, Тайсон, Мораєс.

Зоря: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунінью, Назарина, Кочергін (Хомченовський, 13), Юрченко (Циганікс, 81), Сайядманеш, Кабаєв (Іванисеня, 73), Гладкий (Захеді, 73).

Голи: Іванісеня, 90+5

Донецький Шахтар приймав луганську Зорю у 16 турі української Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

За десять хвилин до кінця основного часу підопічні Віктора Скрипника лишилися у меншості. Жунінью на фланзі сфолив проти Мораєса і арбітр матчу Катерина Монзуль після перегляду VAR вилучила захисника гостей з поля.

Єдиний гол у матчі на п’ятій компенсованій хвилині зустрічі забив хавбек луганчан Дмитро Іванісеня. Іранський форвард Аллахьяр Сайядманеш втік в контратаку і видав пас у штрафний майданчик на Іванисеню, який ударом із близької відстані розстріляв сітку воріт Трубіна.

Перемога дозволила луганчанам повернутися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Тепер в активі Зорі 29 пунктів. Шахтар йде другим, набравши 33 очки.

Динамо та Шахтар дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське Динамо та донецький Шахтар успішно подолали раунд 1/16 фіналу і зіграють в 1/8 фіналу ЛЄ.

За вихід до чвертьфіналу турніру гірники посперечаються з італійською Ромою, а кияни – з іспанським Вільярреалом.

З усіма результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи можете ознайомитися на сайті Факти ICTV.