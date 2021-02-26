PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо та Шахтар дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21

26 лютого у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Жеребьевка Лиги Европы

На цій стадії Україна має двох представників – успішно подолали раунд 1/16 фіналу турніру київське Динамо та донецький Шахтар.

В 1/8 фіналу немає жодних обмежень під час жеребкування – команди не поділені на сіяних та не сіяних, а також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.

Окрім двох українських команд наразі боротьбу за трофей Ліги Європи продовжують три англійських гранди, по дві іспанські, італійські та нідерландські команди, а також представники Норвегії, Шотландії, Швейцарії, Хорватії, Чехії та Греції.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

  • Аякс — Янг Бойз
  • Динамо Київ — Вільярреал
  • Рома — Шахтар Донецьк
  • Олімпікос — Арсенал
  • Динамо Загреб — Тоттенгем Готспур
  • Манчестер Юнайтед — Мілан
  • Славія Прага — Рейнджерс
  • Гранада — Мольде

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 11 березня та 18 березня. Часові слоти традиційні – 19.55 та 22.00 за київським часом.

Читайте
Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Фінал турніру запланований на 26 травня 2021 року у Гданську на PGE Arena.

У матчах-відповідях 1/16 фіналу Динамо та Шахтар здобули синхронні перемоги з рахунком 1:0 над своїми суперниками. Шахтар обіграв Маккабі у Києві завдяки реалізованому пенальті Жуніором Мораесом, а Динамо переграло Брюгге – єдиний гол забив Віталій Буяльський під кінець зустрічі.

Фото: UEFA

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору