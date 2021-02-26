26 лютого у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21.

На цій стадії Україна має двох представників – успішно подолали раунд 1/16 фіналу турніру київське Динамо та донецький Шахтар.

В 1/8 фіналу немає жодних обмежень під час жеребкування – команди не поділені на сіяних та не сіяних, а також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.

Окрім двох українських команд наразі боротьбу за трофей Ліги Європи продовжують три англійських гранди, по дві іспанські, італійські та нідерландські команди, а також представники Норвегії, Шотландії, Швейцарії, Хорватії, Чехії та Греції.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

Аякс — Янг Бойз

Динамо Київ — Вільярреал

— Вільярреал Рома — Шахтар Донецьк

Олімпікос — Арсенал

Динамо Загреб — Тоттенгем Готспур

Манчестер Юнайтед — Мілан

Славія Прага — Рейнджерс

Гранада — Мольде

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 11 березня та 18 березня. Часові слоти традиційні – 19.55 та 22.00 за київським часом.

Фінал турніру запланований на 26 травня 2021 року у Гданську на PGE Arena.

У матчах-відповідях 1/16 фіналу Динамо та Шахтар здобули синхронні перемоги з рахунком 1:0 над своїми суперниками. Шахтар обіграв Маккабі у Києві завдяки реалізованому пенальті Жуніором Мораесом, а Динамо переграло Брюгге – єдиний гол забив Віталій Буяльський під кінець зустрічі.

Фото: UEFA