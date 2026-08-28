Колишній глава Міноборони України Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником з питань оборонних інновацій.

Про це Федоров повідомив у Telegram увечері 28 серпня.

Федоров – радник міністра оборони Італії

За словами Михайла Федорова, він разом із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку проєктів у сфері цифровізації та defense tech.

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– Перша зустріч – з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу, – розповів він.

Під час зустрічі Федоров та Крозетто обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

– Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами. Водночас мій головний фокус незмінний – продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси, – додав колишній міністр оборони.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд Юлії Свириденко, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема міністра оборони Михайла Федорова.

Наступного дня у Києві та низці інших міст розпочалися мітинги проти його відставки.

Увечері 16 липня стало відомо, що президент доручив виконувачу обовʼязків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

22 липня глава держави підписав укази про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та призначення на цю посаду Михайла Драпатого.

23 липня Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову посаду віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду, крім очільника Міноборони.

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