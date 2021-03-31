У третьому матчі відбору на ЧС-2022 збірна України вдома прийме команду Казахстану. Зустріч відбудеться 31 березня у Києві на арені НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру покаже російський канал Матч! Футбол 2 о 23.40.

У повторі матч можна буде переглянути 1 квітня об 11.30 на каналі Футбол 1 та о 20.20 на Футбол 2.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. До цього збірні зустрічалися у відборі на чемпіонат Європи. У всіх матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

Підопічні Андрія Шевченка стартували у відборі на ЧС-2022 з нічиєю з чинними чемпіонами світу французами 1:1, а у другому матчі втратили перемогу на останніх хвилинах у грі зі збірною Фінляндії.

Фото: УАФ