Україна — Казахстан – 1:1

Україна: Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Зінченко, Маліновський, Сидорчук, Шапаренко, Мораєс, Яремчук.

Казахстан: Покатілов, Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов, Нургалієв, Мужиков, Валіуллін, Абікен, Тагиберген, Аймбетов.

Голи: Яремчук, 20 — Мужиков, 59

Збірна України приймала команду Казахстану у третьому матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася з рахунком

Рахунок у матчі відкрив Роман Яремчук, який вийшов віч-на-віч з голкіпером, після пасу від Олександра Зінченка, і пробив у дальній кут воріт Покатілова.

У другому таймі гості змогли зрівняти. Результативним ударом у сітку воріт Анатолія Трубіна, для якого це дебютна гра у футболці головної команди, відзначився Серікжан Мужиков.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.