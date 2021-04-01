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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна сенсаційно не змогла обіграти Казахстан у Києві

Україна — Казахстан – 1:1

Укриана Казахстан

Україна: Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Зінченко, Маліновський, Сидорчук, Шапаренко, Мораєс, Яремчук.

Казахстан: Покатілов, Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов, Нургалієв, Мужиков, Валіуллін, Абікен, Тагиберген, Аймбетов.

Голи: Яремчук, 20 — Мужиков, 59

Збірна України приймала команду Казахстану у третьому матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася з рахунком

Рахунок у матчі відкрив Роман Яремчук, який вийшов віч-на-віч з голкіпером, після пасу від Олександра Зінченка, і пробив у дальній кут воріт Покатілова.

У другому таймі гості змогли зрівняти. Результативним ударом у сітку воріт Анатолія Трубіна, для якого це дебютна гра у футболці головної команди, відзначився Серікжан Мужиков.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

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