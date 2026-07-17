Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував відео моменту замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину, який стався в Монако.

Відповідне відео генпрокурор оприлюднив у соціальних мережах.

Кравченко оприлюднив відео вибуху в Монако

За словами Руслана Кравченка, запис, який виконавці злочину намагалися знищити, вдалося відновити фахівцям СБУ.

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Він зазначив, що це відео є одним із ключових доказів у кримінальному провадженні.

Наразі слідчі та прокурори продовжують невідкладні процесуальні дії, спрямовані на збір нових доказів.

Як повідомив генпрокурор, правоохоронці вже встановили, що зловмисники заздалегідь встановили камеру відеоспостереження неподалік місця злочину, щоб зафіксувати виконання замовлення.

Попри спроби приховати сліди, запис вдалося відновити, і він стане важливим доказом у розслідуванні.

– Дякую оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим та прокурорам за професійну й злагоджену роботу. Продовжуємо працювати над встановленням усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності. Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства, – заявив генпрокурор.

Замах на Єрмолаєва в Монако

29 червня в Монако стався замах на бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва – його автомобіль підірвали.

Унаслідок вибуху постраждали бізнесмен і члени його родини.

Офіс генпрокурора ініціював створення міжнародної слідчої групи для розслідування замаху на родину в Монако.

За даними слідства, до встановлення вибухового пристрою може бути причетна 39-річна українка Анастасія Березовська.

3 липня Інтерпол оголосив Березовську в міжнародний розшук. 7 липня жінку знайшли вбитою під Києвом.

У справі про вбивство Березовської підозрюваними є співробітник ГУР Міноборони Владислав Реут та колишній співробітник СБУ Віталій Жикович.

Слідство у Монако триває. Правоохоронці відпрацьовують кілька версій події, не визначаючи жодну як основну.

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