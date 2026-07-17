Кабінет міністрів погодив призначення Максима Цуцкірідзе тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.

Максим Цуцкірідзе очолив Національну поліцію: що відомо

– Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Національної поліції України на Цуцкірідзе Максима Сергійовича, – поінформував Мельничук.

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До цього Цуцкірідзе був першим заступником голови Нацполіції – начальником Головного слідчого управління.

На новій посаді він замінив Івана Вигівського, якого напередодні призначили міністром внутрішніх справ.

Що відомо про Максима Цуцкірідзе

Максим Цуцкірідзе народився в 1985 році на Кіровоградщині. Навчався в Харківському університеті МВС, а згодом – в ад’юнктурі Київського національного університету внутрішніх справ.

Цуцкірідзе спочатку працював в органах МВС Кіровоградської області. З жовтня 2011 року він перейшов до Головного слідчого управління МВС України.

З грудня 2017 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції, а згодом очолив це управління.

У вересні 2023 року Максим Цуцкірідзе був призначений першим заступником голови Нацполіції України.

Він має почесне звання Заслужений юрист України, а також науковий ступінь доктора юридичних наук.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України. Крім того, нардепи затвердили новий склад Кабінету міністрів.

Джерело : Нацполиция

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