Максим Цуцкірідзе став тимчасовим очільником Національної поліції: що про нього відомо
- Кабінет міністрів України погодив призначення тимчасового очільника Національної поліції.
- Новий керівник замінив Івана Вигівського, якого напередодні призначили міністром внутрішніх справ.
Кабінет міністрів погодив призначення Максима Цуцкірідзе тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.
Максим Цуцкірідзе очолив Національну поліцію: що відомо
– Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Національної поліції України на Цуцкірідзе Максима Сергійовича, – поінформував Мельничук.
До цього Цуцкірідзе був першим заступником голови Нацполіції – начальником Головного слідчого управління.
На новій посаді він замінив Івана Вигівського, якого напередодні призначили міністром внутрішніх справ.
Що відомо про Максима Цуцкірідзе
Максим Цуцкірідзе народився в 1985 році на Кіровоградщині. Навчався в Харківському університеті МВС, а згодом – в ад’юнктурі Київського національного університету внутрішніх справ.
Цуцкірідзе спочатку працював в органах МВС Кіровоградської області. З жовтня 2011 року він перейшов до Головного слідчого управління МВС України.
З грудня 2017 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції, а згодом очолив це управління.
У вересні 2023 року Максим Цуцкірідзе був призначений першим заступником голови Нацполіції України.
Він має почесне звання Заслужений юрист України, а також науковий ступінь доктора юридичних наук.
Як відомо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України. Крім того, нардепи затвердили новий склад Кабінету міністрів.