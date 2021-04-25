Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе свій наступний бій проти японця Масаеші Накатані 26 червня.

Поєдинок відбудеться в США на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі в штаті Невада.

Раніше глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що поєдинок Ломаченка й Накатані узгоджений, але дати бою не називав.

Ломаченко – Лопес

18 жовтня Василь Ломаченко втратив всі свої пояси у поєдинку проти 23-річного американця Теофімо Лопеса. Боксери провели на рингу всі 12 раундів, а судді віддали одностайну перемогу Лопесу – 116:112, 119:109, 117:111.

21 жовтня стало відомо, що Василь Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча проти американця Теофімо Лопесом. Промоутер українця Боб Арум не знав про його травму.

Накатані наприкінці минулого року переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом. Єдиної поразки в кар’єрі японцеві влітку 2019 року завдав той же Лопес. Японський легковаговик пройшов всю дистанцію бою з американцем.

Детальніше про бій Ломаченка – Лопеса читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Sportarena