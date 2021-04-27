Цього вівторка, 27 квітня, мадридский Реал, в рамках первого півфінального матчу Ліги чемпіонів, зустрінеться з лондонським Челсі. Гра відбудеться на стадіоні Альфредо ді Стефано. Старт зустрічі заплановано на 22:00.

Звітний поєдинок стане шостим в історії протистояння обох команд. В попередніх 5-ти матчах результати такі: дві перемоги “вершкових” проти двох у “синіх”і одного разу було зафіксовано нічийний результат.

Що стосується турнірної ходи команд в цьому розіграші турніру, то команда Тухеля в плей-офф пройшла мадридський Атлетико и португальский Порту, тоді як підопічні Зідана впорались з Аталантою і Ліверпулем.

Букмекери вважають фаворитом хлопців Зідана, на їх успіх в матчі можна поставити з коефіцієнтом 2,3, тоді як на підопічних Тухеля приймаються ставки з коефіцієнтом 3.35, на нічию у звітному поєдинку можна поставити з коефіцієнтом 3,1.

Варто зазначити, що матч в Мадриді буде обслуговувати нідерландська бригада арбітрів: Данні Маккелі (в полі), Хоссел Стеєгстра і Ян де Вріс (лайнсмени).

Матч-відповідь відбудеться 5 травня у Лондоні на Стемфорд Брідж, де і визначиться фіналіст.