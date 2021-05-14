У фіналах не грають, фінали – виграють: Луческу про перемогу Динамо в фіналі Кубка України

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу його клубу в фіналі Кубка України з футболу.

За словами румунського фахівця, це дуже важливий трофей, оскільки він дозволяє гравцям продемонструвати, чого вони досягли за минулий сезон.

– Програвати в фіналі – велике горе. У фіналах не грають, їх виграють. Мої підопічні дуже хотіли виграти третій трофей. Ми хотіли закріпити позитив, якого нам вдалося досягти за 8 місяців, – заявив Луческу.

Тренер Динамо зазначив, що Зоря ні в чому не поступалася киянам за підсумками першого тайму, однак після перерви біло-блакитним вдалося взяти хід матчу під власний контроль і створювати більше моментів.

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Румунський фахівець додав, що Зоря – гідний суперник, до останнього моменту боровся за срібло УПЛ. Він додав, що луганчани грають в красивий, видовищний футбол.

Луческу зазначив, що найскладнішим моментом матчу для Динамо стала травма лівого захисника Віталія Миколенко у дебюті матчу.

Тренер зазначив, що заміна вже на 11 хвилині могла зламати план на гру, однак Олександр Караваєв дуже вдало вийшов і не вплинув на ігрову схему.

– Я зробив ставку на гравців, які мали більше ігрового часу протягом сезону. Я знав: ці футболісти добре готові фізично і можуть провести на полі всі 120 хвилин. Ні для кого з гравців основи – це не проблема, дуже задоволений, – резюмував Луческу.

Коментарі Віктора Скрипника

Раніше головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник привітав київське Динамо з перемогою у фіналі Кубка України з футболу.

Український коуч зазначив, що його команда не намагалася дотягнути до серії пенальті, а намагалася створювати моменти в нападі.

Скрипник наголосив, що рівень гравців Динамо перевершує рівень його підопічних, тому новоспеченим чемпіонам УПЛ вдалося реалізувати свій момент в додатковий час.