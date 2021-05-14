Скрипник про поразку Зорі в фіналі Кубка України: Динамо дочекалося свого шансу

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник привітав київське Динамо з перемогою у фіналі Кубка України з футболу.
Луганський колектив зробив все що міг, аби перемогти, сказав він під час свого флеш-інтерв’ю.
– Фінал має бути фіналом. Ми нормально трималися, але перемогло все-одно Динамо. Моя команда намагалася не бути хлопчиками для биття. Мені здається, що гра вдалася, але класу нам трохи не вистачило. Київ є Київ, свого шансу вони дочекалися, – заявив Скрипник.
За його словами, луганський колектив задоволений тим, як складалася зустріч зі свіжоспеченими чемпіонами України.
Головний тренер Зорі підкреслив, що його гравці не намагалися дотягнути до серії пенальті, а шукали свої шанси в атаці.
Він також зазначив, що завершився сезон можна занести луганчанам в актив.
Динамо оформило золотий требл
У четвер, 13 травня, київське Динамо під керівництвом румуна Мірчі Луческу завоювало вже третій трофей у сезоні.
Слідом за Суперкубком України та золотими медалями УПЛ кияни зуміли завоювати і Кубок.
Таке досягнення підкорялося Динамо лише одного разу – в сезоні 2006/2007 під керівництвом Анатолія Дем’яненка.