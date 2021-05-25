У фінальному матчі Ліги Європи з футболу сезону-2020/21 зустрінуться іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед. Матч відбудеться 26 травня у Гданську (Польща) на стадіоні Енерга.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, а також на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть російські телеканали Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

Вільярреал на груповій стадії зустрічався із Маккабі Тель-Авів, турецьким Сівасспором та азербайджанським Карабахом. У цих матчах підопічні Унаї Емері жодного разу не програли (п’ять перемог та одна нічия). Без поразок жовта субмарина подолала і шлях плей-оф, обігравши київське Динамо, австрійський Зальцбург, загребське Динамо та лондонський Арсенал у півфіналі.

Манчестер Юнайтед розпочав свій єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, але пропустив поперед себе ПСЖ та РБ Лейпциг. Тому манкуніанці потрапили до плей-оф ЛЄ, де відразу здолали Реал Сосьєдад. Також підопічні Оле-Гуннара Сульшера пройшли італійський Мілан, іспанську Гранаду та в 1/2 фіналу італійську Рому.

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Для МЮ це другий вихід до фіналу Ліги Європи. Їхній перший фінал у ЛЄ завершився для манкуніанців здобуттям трофею. Тоді команда з Манчестера, яку очолював Жозе Моурінью, здолала Аякс з рахунком 2:0.

А ось для Вільярреала це перший вихід до фіналу, тоді як для керманича команди Унаї Емері – вже п’ятий. З 2014 до 2016 року він виводив Севілью – і у всіх трьох матчах нервіонці здобули перемогу. У 2019 році Емері поступився з лондонським Арсеналом у фіналі лондонському Челсі.