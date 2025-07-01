Скупчення військових та техніки у навчальних центрах заборонено – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський озвучив вимогу не розміщувати військову техніку та військовослужбовців у наметових містечках. Про це він повідомив у себе в соцмережах за результатами щомісячної військової наради.

Скупчення військовослужбовців та техніки у тилу — під забороною

– Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено! – наголосив Сирський.

Він додав, що на локаціях підготовки споруджують нові укриття, бліндажі й інші захисні споруди для захисту українських воїнів.

За його словами, необхідно дотримуватись вимог з обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також – коректно й оперативно оповіщувати склад про повітряні тривоги.

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Головнокомандувач підкреслив, що підготовку необхідно покращувати, зокрема – закріпити новостворені армійські корпуси за навчальними батальйонами, що функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що російські війська завдали удару по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. В результаті загинуло троє військових, 14 отримали поранення.

Крім того, 4 червня окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ у Полтавській області. Тоді серед українських захисників були поранені, але обійшлось без жертв.

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