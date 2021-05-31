Чемпіон світу U-20 у складі збірної України з футболу Георгій Цитаішвілі розповів причину зміни громадянства.

Хавбек київського Динамо нещодавно отримав паспорт громадянина Грузії і зможе виступити за національну збірну цієї країни, адже раніше не виступав за дорослу збірну України.

За словами Цитаішвілі, він завжди хотів грати за збірну Грузії і готовий плідно працювати, щоб отримати виклик до дорослої команди.

— Завжди хотів грати за збірну Грузії. Мої батьки і родина багато говорили зі мною про це. Хочу грати на високому рівні в клубі, щоб отримати виклик в національну команду. Це моя ціль. Все ще тренуюся індивідуально, поки всі відпочивають після завершення сезону. Буду повністю готовий до зборів. Обіцяю одне грузинським фанатам – коли вийду на поле в складі збірної Грузії, викладуся на всю заради успіху команди, – сказав він.

Федерація футболу Грузії оголосила про те, що 20-річний Цитаішвілі отримав грузинське громадянство і невдовзі дебютує за національну команду Грузії.

Раніше повідомлялося, що рішення футболіста змінити громадянство обумовлене сімейними обставинами. Покійний дідусь Цитаішвілі, який був грузином, мріяв, щоб гравець виступав за цю країну.

У сезоні-2020/21 Цитаішвілі зіграв за біло-синіх лише вісім матчів та віддав одну результативну передачу.

У 2019 році у складі збірної України U-20 він став чемпіон світу з футболу. У фіналі підопічні Олександра Петракова здолали збірну Південної Кореї.

Фото: Федерація футболу Грузії

Джерело: Федерація футболу Грузії