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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Завжди хотів грати за Грузію: Цитаішвілі розповів, чому змінив громадянство

Георгій Цитаішвілі

Чемпіон світу U-20 у складі збірної України з футболу Георгій Цитаішвілі розповів причину зміни громадянства.

Хавбек київського Динамо нещодавно отримав паспорт громадянина Грузії і зможе виступити за національну збірну цієї країни, адже раніше не виступав за дорослу збірну України.

За словами Цитаішвілі, він завжди хотів грати за збірну Грузії і готовий плідно працювати, щоб отримати виклик до дорослої команди.

— Завжди хотів грати за збірну Грузії. Мої батьки і родина багато говорили зі мною про це. Хочу грати на високому рівні в клубі, щоб отримати виклик в національну команду. Це моя ціль. Все ще тренуюся індивідуально, поки всі відпочивають після завершення сезону. Буду повністю готовий до зборів.

Обіцяю одне грузинським фанатам – коли вийду на поле в складі збірної Грузії, викладуся на всю заради успіху команди, – сказав він.

Федерація футболу Грузії оголосила про те, що 20-річний Цитаішвілі отримав грузинське громадянство і невдовзі дебютує за національну команду Грузії.

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Раніше повідомлялося, що рішення футболіста змінити громадянство обумовлене сімейними обставинами. Покійний дідусь Цитаішвілі, який був грузином, мріяв, щоб гравець виступав за цю країну.

У сезоні-2020/21 Цитаішвілі зіграв за біло-синіх лише вісім матчів та віддав одну результативну передачу.

У 2019 році у складі збірної України U-20 він став чемпіон світу з футболу. У фіналі підопічні Олександра Петракова здолали збірну Південної Кореї.

Фото: Федерація футболу Грузії

Джерело: Федерація футболу Грузії

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