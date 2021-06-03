Від Скрябіна до L’One: що співали на посвяті гравці збірної України

Дебютанти збірної України з футболу пройшли традиційну посвяту у команді, продемонструвавши свої вокальні здібності.

Серед тих, хто піднявся на невеличкий подіум були Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Артем Довбик, Ілля Забарний, Олександр Зубков, Денис Попов, Анатолій Трубін та Богдан Лєднєв. Попри те, що деякі із гравців, дебютували раніше, вони досі не пройшли таку “посвяту”.

Динамівці Богдан Лєднєв та Денис Попов на посвяті обрали відому композицію Поворот гурту Машина времени.

Під час їхнього виконання підспівували чи не всі, зокрема і наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко.

Дуже душевним вийшло виконання культової пісні Кузьми Скрябіна Старі фотографії. Її обрав дует у складі голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна та захисника Динамо Іллі Забарного.

Решта команди підтримували хлопців оплесками під час виконання, а дехто підспівував.

А ось виконувати пісню Вечериночка Віри Брежнєвої у колаборації із виконавцем Monatik зваджилося тріо гравців – 18-річний хавбек гірників Георгій Судаков, форвард Дніпра-1 Артем Довбик та півзахисник Маріуполя Артем Бондаренко.

Вінгер угорського Ференцвароша Олександр Зубков пісню виконував один. Він зупинився на композиції російського репера L’One Мені потрібен лише м’яч.

Заявка збірної України на Євро-2020

1 червня тренерський штаб збірної України визначився з фінальною заявкою виконавців на Євро-2020. До остаточного списку увійшли 26 футболістів.

Детальніше про заявку збірної України на Євро-2020, та хто опинився поза списком, читайте у матеріалі Фактів ICTV.