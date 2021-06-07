Капітан збірної Іспанії з футболу Серхіо Бускетс здав позитивний тест на коронавірус напередодні Євро-2020. Його оточення піде на самоізоляцію.
Як повідомили в прес-службі збірної Іспанії, Бускетс відправився на самоізоляцію, однак це не всі заходи, вжиті у збірній Іспанії з метою уникнення розповсюдження коронавірусу серед гравців команди.
– Як робочі, так і люди, які контактували з гравцем, залишаться ізольованими для профілактики в таборі збірної, а також проводитимуться персоналізовані тренувальні програми, підтримуючи ізоляцію, щоб продовжити підготовку до чемпіонату Європи, – повідомили в збірній Іспанії.
Збірна Іспанії 8 червня мала провести контрольний матч проти Литви. У цій зустрічі на поле вийде молодіжний склад іспанців.
Крім того, всі заплановані найближчим часом заходи за участю гравців з основного складу збірної Іспанії скасовані або перенесені.
Стадіони Євро-2020
Чемпіонат Європи з футболу з нагоди 60-річчя відбудеться в 11 містах Європи. Спочатку Євро-2020 також повинні були прийняти Дублін і Більбао, але в УЄФА позбавили права бути господарями турніру ці міста та додали до списку Севілью.
Факти ICTV розповідали про 11 стадіонів, які прийматимуть Євро-2020.
Джерело: Збірна Іспанії з футболу