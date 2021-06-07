Капітан збірної Іспанії з футболу Серхіо Бускетс здав позитивний тест на коронавірус напередодні Євро-2020. Його оточення піде на самоізоляцію.

Як повідомили в прес-службі збірної Іспанії, Бускетс відправився на самоізоляцію, однак це не всі заходи, вжиті у збірній Іспанії з метою уникнення розповсюдження коронавірусу серед гравців команди.

– Як робочі, так і люди, які контактували з гравцем, залишаться ізольованими для профілактики в таборі збірної, а також проводитимуться персоналізовані тренувальні програми, підтримуючи ізоляцію, щоб продовжити підготовку до чемпіонату Європи, – повідомили в збірній Іспанії.

Збірна Іспанії 8 червня мала провести контрольний матч проти Литви. У цій зустрічі на поле вийде молодіжний склад іспанців.

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Крім того, всі заплановані найближчим часом заходи за участю гравців з основного складу збірної Іспанії скасовані або перенесені.

Стадіони Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу з нагоди 60-річчя відбудеться в 11 містах Європи. Спочатку Євро-2020 також повинні були прийняти Дублін і Більбао, але в УЄФА позбавили права бути господарями турніру ці міста та додали до списку Севілью.

Факти ICTV розповідали про 11 стадіонів, які прийматимуть Євро-2020.

Джерело: Збірна Іспанії з футболу