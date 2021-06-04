Довгоочікуване Євро-2020 стартує 11 червня і триватиме до 11 липня. За головний трофей Європи змагатимуться 24 національні команди.

Чинною чемпіонкою Європи є збірна Португалії, якій доведеться відстоювати це звання спершу у групі смерті, куди, окрім неї, потрапили ще Франція, Німеччина та міцний горішок Угорщина.

До 60-річчя турніру в УЄФА вирішили поекспериментувати, тому відмовилися від ідеї провести змагання на території однієї країни. Спершу Євро-2020 мало відбутися у 12 містах Європи: Дубліні, Мюнхені, Лондоні, Будапешті, Амстердамі, Бухаресті, Римі, Копенгагені, Більбао, Баку, Санкт-Петербурзі та Глазго.

Однак цієї весни з низки причин організація позбавила права проведення ірландську столицю та іспанський Більбао. Натомість додали інше місто в Іспанії – Севілью.

Факти ICTV розповідають про 11 стадіонів, що прийматимуть Євро-2020.

Стадіо Олімпіко

Рим

Арена у Римі має багату історію і є однією із улюблених туристичних спортивних об’єктів Італії. Стадіон у Вічному місті почали будувати у 1927 році за підтримки італійського диктатора Беніто Муссоліні.

На цьому стадіоні ще у 1968 та 1980 роках грали фінали чемпіонатів Європи, а у 1990-му – фінал чемпіонату світу. На Євро-2020 тут із матчу Туреччина – Італія у групі А відбудеться відкриття турніру.

Домашня арена Лаціо та Роми прийме три матчі групового етапу та чвертьфінал.

У Римі відбудуться матчі: Італія – Туреччина (11 червня), Італія – Швейцарія (16 червня), Італія – Вельс (20 червня) і одна гра 1/4 фіналу (3 липня).

Вемблі

Лондон

Втім, головним стадіоном турніру прийнято буде вважати легендарний Вемблі, де фіналісти розіграють трофей. Його, можливо, згодом якийсь гравець-переможець Євро наб’є як татуювання поруч із трофеєм.

Вемблі є другим за величиною стадіоном Європи. Його головною архітектурною особливістю є 134-метрова арка, що височіє над футбольним полем. Будівництво арени стартувало у 2003 році на місці легендарного Empire Stadium.

У Лондоні відбудуться матчі: Англія – Хорватія (13 червня), Англія – Шотландія (18 червня), Чехія – Англія (22 червня), дві гри 1/8 фіналу (26 і 29 червня), два півфінали (6 і 7 липня) і фінал (11 липня).

Йоган Кройф Арена

Амстердам

Матчем у велосипедній столиці світу свій шлях на Євро-2020 розпочне збірна України. Підопічні Андрія Шевченка тут зіграють з командою Нідерландів у квартеті С.

Арена була відкрита у 1996 році і стала першим стадіоном Європи з висувним дахом. Назву Йоган Кройф Арена спортивна споруда отримала лише у 2018 році на честь легендарного футболіста та тренера Нідерландів, Аякса та Барселони Йогана Кройфа, який помер у 2016 році.

Влада Нідерландів вже повідомила, що на арену допустять щонайменше 13 тис. вболівальників.

В Амстердамі відбудуться матчі: Нідерланди – Україна (13 червня), Нідерланди – Австрія (17 червня), Нідерланди – Північна Македонія (21 червня) і одна гра 1/8 фіналу (26 червня).

Національний стадіон

Бухарест

У румунській столиці на стадії групового етапу синьо-жовті зіграють із македонцями та австрійцями.

Стадіон побудували на місці старої Арени Націонале – свого часу на ній двічі виступав Майкл Джексон. Новенька арена встигла провести подію великого масштабу – фінал Ліги Європи 2012 року, в якому Атлетіко розгромив Атлетік з рахунком 3:0.

У Бухаресті відбудуться матчі: Австрія – Північна Македонія (13 червня), Україна – Північна Македонія (17 червня), Україна – Австрія (21 червня) і одна гра 1/8 фіналу (28 червня).

Естадіо Олімпіко

Севілья

— На його місці мав би бути я, – цю фразу могли б сказати Більбао та Дублін.

УЄФА у квітні 2021 року ухвалив рішення відібрати у Країни басків право прийняти турнір, як і у Дубліна. Річ у тім, що влада у цих містах не змогла гарантувати УЄФА допуск частини глядачів до стадіонів через ситуацію з коронавірусом. А в організації впевнені, що футбол без уболівальників – не футбол.

Втім, в іспанській Севільї запевнили УЄФА у готовності заповнити трибуни на 30% і отримали право стати господарями Євро-2020.

Цю арену звели у межах заявки Іспанії на проведення Олімпіад-2004 або 2008 року у Севільї, але обидва рази місто програвало перегони.

Після цього стадіон виявився нікому не потрібен: у Севільї і Бетіса є свої стадіони, тож 60-тисячна арена простоює всі ці роки. Тому Євро-2020 дозволить хоч трохи оживити цей об’єкт.

У Севільї відбудуться матчі: Іспанія – Швеція (14 червня), Іспанія – Польща (19 червня), Іспанія – Словаччина (23 червня) і одна гра 1/8 фіналу (27 червня).

Де відбудеться решта матчів?

Альянц Арена, Мюнхен

Стадіон мюнхенської Баварії на час Євро-2020 носитиме назву Арена Мюнхен. Цей стадіон має досвід проведення великих матчів: у 2006-му тут відбувся півфінал чемпіонату світу, а через шість років – фінал Ліги чемпіонів.

У Мюнхені відбудуться матчі Німеччина – Франція (16 червня), Німеччина – Португалія (19 червня), Німеччина – Угорщина (24 червня) і одна гра 1/4 фіналу (2 липня).

Олімпійський стадіон, Баку

Багатофункціональний стадіон відкрили у 2015 році до Європейських ігор, а у 2019 році тут відбувся фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися Челсі та Арсенал.

У Баку відбудуться матчі: Вельс – Швейцарія (12 червня), Туреччина – Вельс (16 червня), Туреччина – Швейцарія (20 червня) і одна гра 1/4 фіналу (3 липня).

Стадіон Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

На цій арені відіграли сім матчів під час фінальної частини чемпіонату світу 2018 року. А сам стадіон є домівкою для пітерського Зеніта.

У Санкт-Петербурзі відбудуться матчі: Бельгія – Росія (12 червня), Польща – Словаччина (14 червня), Фінляндія – Росія (16 червня). Швеція – Словаччина (18 червня), Фінляндія – Бельгія (21 червня), Швеція – Польща (23 червня) і один матч 1/4 фіналу (2 липня).

Ференц Пушкаш, Будапешт

Спершу стадіон називався Непштадіон. У 1954 році на ньому відбувся матч збірних Англії та Угорщини, в якому британці зазнали найбільшої поразки (1:7). Нову назву арена отримала в 2001 році – на честь легендарного угорського футболіста Ференца Пушкаша.

У Будапешті відбудуться матчі: Угорщина – Португалія (15 червня), Угорщина – Франція (19 червня), Португалія – Франція (23 червня) і один матч 1/8 фіналу (27 червня).

Гемпден Парк, Глазго

На арені Гемпден Парк грають свої матчі лише найстаріший клуб Шотландії Куїнз Парк та національна збірна. Цей стадіон – найстаріший на Євро-2020. На момент відкриття у 1903 році трибуни вміщували 100 тис. осіб. Ігри на стадіоні у Глазго тривали навіть під час Другої світової війни.

У Глазго відбудуться матчі: Шотландія – Чехія (14 червня), Хорватія – Чехія (18 червня), Шотландія – Хорватія (22 червня) і одна гра 1/8 фіналу (29 червня).

Паркен, Копенгаген

Паркен – найменша арена Євро-2020 і найбільша у Данії. Стадіон побудували у 1990 році. Тут грають матчі збірна Данії та ФК Копенгаген.

У Копенгагені відбудуться матчі: Данія – Фінляндія (12 червня), Данія – Бельгія (17 червня), Данія – Росія (21 червня) і одна гра 1/8 фіналу (28 червня).