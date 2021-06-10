УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити гасло Героям слава! на формі

В Українській асоціації футболу ведуть переговори з Європейським футбольним союзом, який заборонив використовувати на екіпіруванні футбольної збірної гасло Героям слава!

В УАФ намагаються залишити це гасло на комірці внутрішньої частини джерсі.

10 червня стало відомо, що УЄФА зобов’язав Україну прибрати частину гасла з екіпірування. В організації провели черговий аналіз футбольної форми після запиту з боку Російського футбольного союзу.

Водночас, в УЄФА залишили нанесену на футболку карту України з окупованим Кримом та гасло Слава Україні. В організації визнали його неполітичним.

Однак гасло Героям слава у поєднанні з першим розглядають як таке, що несе у собі “явний політичний сенс”.

Після шквалу критики щодо нової форми збірної України від Російської Федерації президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що УАФ схвалила екіпірування з УЄФА задовго до презентації.