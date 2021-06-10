Компанія Укрзалізниця насварила українського боксера Олександра Усика за те, що він вирішив посидіти на залізничних коліях.

У дописі у соціальній мережі Facebook компанії зазначено, що спортсмен забув про правила поведінки на об’єктах залізниці.

— Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правил важливо дотримуватися, – йдеться у дописі.

Також у компанії попросили берегти власні нерви та машиністів, а ще закликали Усика бути прикладом для шанувальників та не порушувати правил.

На останок в Укрзалізниці побажали Усику успішної підготовки до бою проти британця Ентоні Джошуа.

Коли і де, Олександр зробив цю світлину не повідомляється. Сам спортсмен поки ніяк не прокоментував докір залізничників.

Бій Усик – Джошуа

Про бій між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком мають оголосити до кінця тижня.

Очікується, що він відбудеться у вересні на стадіоні лондонського клубу Тоттенгем Готспур.

Арена розрахована на 62 тис. глядачів, але наразі невідомо, скільки вболівальників зможуть відвідати потенційний бій.

Фото: Олександр Усик