Президент Володимир Зеленський разом із українською командою прибув з офіційним візитом до Берліна. Головними темами переговорів стане дипломатична координація, посилення української системи протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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