Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Зеленський прибув із візитом до Берліна: запланована зустріч з Мерцом
Президент Володимир Зеленський разом із українською командою прибув з офіційним візитом до Берліна. Головними темами переговорів стане дипломатична координація, посилення української системи протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору України.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
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