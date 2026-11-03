У ніч проти 3 листопада безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод, який є одним із п’яти найбільших у Російській Федерації. Це підприємство постачає пальне, зокрема для військової авіації та військової техніки окупантів. Внаслідок удару на заводі спалахнула пожежа.

Про атаку повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв, а також про це інформують моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

Дрони атакували Ярославський НПЗ: які наслідки

— В Ярославській області був атакований один з найбільших НПЗ РФ, постачальник пального для військової авіації та техніки, — йдеться у повідомленні.

Об’єктом атаки став нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС (ПАТ Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез), відомий як Ярославський НПЗ.

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Перед атакою в регіоні оголошували безпілотну небезпеку, після чого місцеві мешканці почали повідомляти про серію гучних вибухів та подальшу пожежу на території підприємства.

OSINT-експерт Astra, вивчивши надані читачами фотографії та відеоматеріали, підтвердив, що загоряння сталося саме на цьому НПЗ, розташованому в місті Ярославлі.

Ярославський НПЗ ввели в експлуатацію у 1961 році. На сьогодні він входить до нафтової компанії Славнефть, якою спільно володіють та керують Роснефть і Газпром нефть.

Завод переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік (орієнтовно 300 тис. барелів на добу).

Підприємство випускає автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут, авіаційний гас, мастила, парафіни та інші нафтопродукти.

Продукція забезпечує споживачів Центрального та Північно-Західного регіонів РФ, зокрема Московську область. Серед ключових споживачів продукції заводу напряму згадуються аеропорти та об’єкти військово-промислового комплексу РФ.

Атака на російські НПЗ безпілотниками

Це вже не перша атака на цей стратегічний об’єкт. 28 серпня 2026 року Ярославський НПЗ вже зазнав ударів безпілотників, внаслідок чого було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4.

Раніше в інтерв’ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах до тих пір, поки РФ здійснює атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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