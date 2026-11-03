Україна здійснила відповідні дії після російської кібератаки на застосунок Повітряна тривога, через яку українці отримували фальшиві повідомлення про небезпеку.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю PBS NewsHour.

Зеленський про відповідь України на кібератаку РФ

В інтерв’ю глава держави зазначив, що Росія регулярно намагається порушити роботу українських цифрових сервісів, якими користується цивільне населення.

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— Вони атакували нашу систему. Це була кібератака. Це один із сотень і тисяч таких випадків, які росіяни здійснювали раніше проти банківської системи, пенсій, соціальної підтримки та багатьох інших сервісів для цивільних, — сказав Зеленський.

За словами президента, мета таких дій Росії — щодня створювати хаос в українських містах.

Він наголосив, що Україна реагує на подібні атаки після встановлення їхнього походження.

— Ми, як завжди, заявляли і я неодноразово наголошував: ми лише відповідаємо на їхні атаки. Тому, звісно, після атаки, коли для всіх наших людей, персоналу та розвідки було очевидно, що це їхня цілеспрямована атака проти наших людей, цивільних, ми відповіли, — зазначив президент.

На пряме запитання журналістки, чи підтверджує він відповідь України на російську кібератаку, Зеленський відповів:

— Так, звісно. Ми просто відповіли на їхню атаку.

Нагадаємо, що 1 листопада застосунок Повітряна тривога зазнав кібератаки. Близько 22:47 користувачі почали отримувати фальшиві сповіщення про нібито радіаційну та хімічну небезпеку, загрозу вуличних боїв у Києві та можливий удар російською ракетою Орєшнік.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ спростували ці попередження та наголосили, що жодної радіаційної загрози немає. Інформацію про злам застосунку підтвердили також у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Наступного дня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що кібератака не вплинула на роботу українських військових.

Сили оборони продовжували працювати у штатному режимі, оскільки застосунок є додатковим засобом інформування населення, а не військовою системою управління.

Над відновленням коректної роботи сервісу працювали його розробники спільно з Міністерством цифрової трансформації. На час усунення наслідків кібератаки українцям рекомендували перевіряти інформацію про повітряні загрози через офіційні канали Повітряних сил і ДСНС.

Тим часом уночі проти 2 листопада кібератаки зазнав і застосунок МНС Росії. Російським користувачам почали надходити неправдиві повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок.

Зокрема, жителів Воронезької області закликали запастися продуктами на три тижні та сховатися в підвалах. Фальшиві попередження також поширювалися через канали російського відомства та регіональних оперативних штабів.

Згодом МНС РФ підтвердило масовану кібератаку на свій застосунок і заявило, що система оповіщення населення працює у штатному режимі.

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