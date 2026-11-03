Зеленський підтвердив відповідь України на злам застосунку Повітряна тривога
- Володимир Зеленський підтвердив, що Україна відповіла на російську кібератаку на систему сповіщення про повітряну тривогу.
- Уночі проти 2 листопада кібератаки зазнав також застосунок МНС Росії.
Україна здійснила відповідні дії після російської кібератаки на застосунок Повітряна тривога, через яку українці отримували фальшиві повідомлення про небезпеку.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю PBS NewsHour.
Зеленський про відповідь України на кібератаку РФ
В інтерв’ю глава держави зазначив, що Росія регулярно намагається порушити роботу українських цифрових сервісів, якими користується цивільне населення.
— Вони атакували нашу систему. Це була кібератака. Це один із сотень і тисяч таких випадків, які росіяни здійснювали раніше проти банківської системи, пенсій, соціальної підтримки та багатьох інших сервісів для цивільних, — сказав Зеленський.
За словами президента, мета таких дій Росії — щодня створювати хаос в українських містах.
Він наголосив, що Україна реагує на подібні атаки після встановлення їхнього походження.
— Ми, як завжди, заявляли і я неодноразово наголошував: ми лише відповідаємо на їхні атаки. Тому, звісно, після атаки, коли для всіх наших людей, персоналу та розвідки було очевидно, що це їхня цілеспрямована атака проти наших людей, цивільних, ми відповіли, — зазначив президент.
На пряме запитання журналістки, чи підтверджує він відповідь України на російську кібератаку, Зеленський відповів:
— Так, звісно. Ми просто відповіли на їхню атаку.
Нагадаємо, що 1 листопада застосунок Повітряна тривога зазнав кібератаки. Близько 22:47 користувачі почали отримувати фальшиві сповіщення про нібито радіаційну та хімічну небезпеку, загрозу вуличних боїв у Києві та можливий удар російською ракетою Орєшнік.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ спростували ці попередження та наголосили, що жодної радіаційної загрози немає. Інформацію про злам застосунку підтвердили також у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Наступного дня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що кібератака не вплинула на роботу українських військових.
Сили оборони продовжували працювати у штатному режимі, оскільки застосунок є додатковим засобом інформування населення, а не військовою системою управління.
Над відновленням коректної роботи сервісу працювали його розробники спільно з Міністерством цифрової трансформації. На час усунення наслідків кібератаки українцям рекомендували перевіряти інформацію про повітряні загрози через офіційні канали Повітряних сил і ДСНС.
Тим часом уночі проти 2 листопада кібератаки зазнав і застосунок МНС Росії. Російським користувачам почали надходити неправдиві повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок.
Зокрема, жителів Воронезької області закликали запастися продуктами на три тижні та сховатися в підвалах. Фальшиві попередження також поширювалися через канали російського відомства та регіональних оперативних штабів.
Згодом МНС РФ підтвердило масовану кібератаку на свій застосунок і заявило, що система оповіщення населення працює у штатному режимі.