Прес-аташе збірної України з футболу Олександр Гливинський заявив, що збірна має намір грати на Євро-2020 саме у новій формі із гаслом Слава Україні! – Героям слава!.

– Так, ми маємо намір грати у цій уніформі, – зазначив Гливинський на прес-конференції 11 червня.

Він також додав, що питання того, у якій формі та екіпіровці гратиме команда – це не питання до гравців, а до УЄФА.

Гливинський розповів, що збірна повезла на Євро-2020 три варіанти форми, на кожній з яких є контур карти та повний лозунг.

Гравець національної збірної Роман Безус наголосив, що дуже сподівається на те, що Українська асоціація Футболу зробить усе можливе, щоб залишити форму саме у такому вигляді.

Заборона нової української форми

10 червня Союз європейських футбольних асоціацій зобов’язав Україну прибрати із форми другу частину гасла, а саме – Героям слава!

Повторний аналіз УЄФА зробив після того, як на надпис поскаржився Російський Футбольний союз.

На думку організації, друга частина гасла несе явний політичний сенс, а от першу, як і карту України, можна залишити.

Фото: УАФ