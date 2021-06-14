Воротар збірної України Георгій Бущан прокоментував поразку своєї команди в матчі першого Євро-2020 проти Нідерландів (2:3). За його словами, треба було вибити м’яч у моменті з третім голом, який став переможним для Нідерландів.

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Воротар заявив, що команда не дотягла до кінця гри.

– На жаль, не дотягли до кінця гри. У моменті з третім голом треба було просто вибити м’яч, відвести загрозу від своїх воріт. Але нічого страшного, це футбол, це життя. Ми не вішаємо ніс і з оптимізмом дивимося на вирішальні матчі в групі, – зазначив він.

Бущан також розповів про атмосферу в команді після поразки.

– У команді нормальна атмосфера. Трохи засмутилися, що не змогли здобути нічию, адже у виїзній зустрічі з Нідерландами це був би хороший результат. Але ми віримо в себе, всі підтримуємо один одного. Обміркуємо цю гру та почнемо підготовку до наступного матчу, – заявив голкіпер.

Він також повідомив, що футболісти збірних аплодували один одному, оскільки вийшов хороший матч.

Матч Україна-Нідерланди

У першому матчі на стадії групового етапу збірна України поступилася команді Нідерландів з рахунком 3: 2.

У другому таймі підопічні Франка де Бура двічі вразили ворота синьо-жовтих, але українці відповіли голами Андрія Ярмоленка і Романа Яремчука.

Втім, крапку в матчі судилося поставити голландцям, які взяли три очки наприкінці зустрічі.

17 червня збірна України в Бухаресті зустрінеться з командою Північної Македонії.