Воротар збірної України Георгій Бущан прокоментував поразку своєї команди в матчі першого Євро-2020 проти Нідерландів (2:3). За його словами, треба було вибити м’яч у моменті з третім голом, який став переможним для Нідерландів.
Воротар заявив, що команда не дотягла до кінця гри.
– На жаль, не дотягли до кінця гри. У моменті з третім голом треба було просто вибити м’яч, відвести загрозу від своїх воріт. Але нічого страшного, це футбол, це життя. Ми не вішаємо ніс і з оптимізмом дивимося на вирішальні матчі в групі, – зазначив він.
Бущан також розповів про атмосферу в команді після поразки.
– У команді нормальна атмосфера. Трохи засмутилися, що не змогли здобути нічию, адже у виїзній зустрічі з Нідерландами це був би хороший результат. Але ми віримо в себе, всі підтримуємо один одного. Обміркуємо цю гру та почнемо підготовку до наступного матчу, – заявив голкіпер.
Він також повідомив, що футболісти збірних аплодували один одному, оскільки вийшов хороший матч.
Матч Україна-Нідерланди
У першому матчі на стадії групового етапу збірна України поступилася команді Нідерландів з рахунком 3: 2.
У другому таймі підопічні Франка де Бура двічі вразили ворота синьо-жовтих, але українці відповіли голами Андрія Ярмоленка і Романа Яремчука.
Втім, крапку в матчі судилося поставити голландцям, які взяли три очки наприкінці зустрічі.
17 червня збірна України в Бухаресті зустрінеться з командою Північної Македонії.