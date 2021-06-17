35-річний капітан та захисник Реал Мадриду Серхіо Рамос покидає клуб. Про це повідомила прес-служба вершкових.

17 червня за участі президента Реала Карло Анчелотті відбудеться прощальна церемонія, присвячена виходу з команди Серхіо Рамоса. Після цього екс-капітан виступить на прес-конференції.

Адміністрація клубу майже рік не могла домовитися з футболістом про новий контракт. Таким чином Рамос залишить команду у статусі вільного агента.

Відомо, що нещодавно Рамосу надійшла пропозиція від Севільї, за яку він виступав раніше. Серхіо Рамос розпочав кар’єру у Реалі у 2005 році. За цей час він провів за команду 391 гру, чотири рази разом з нею виграв Лігу Чемпіонів, п’ять разів Чемпіонат Іспанії,

Зідан покинув Реал

Нещодавно мадридський Реал покинув тренер Зінедін Зідан. Він очолив клуб вперше у 2016 році, а потім повернувся на посаду у 2019 році.

У цьому сезоні Реал на чолі з Зіданом покинув Лігу Чемпіонів на 1/2 фіналу, а у чемпіонаті Іспанії посів друге місце.

Джерело: Реал Мадрид