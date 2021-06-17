Збірна України та команда Північної Македонії зустрінуться 17 червня на Національному стадіоні у Бухаресті в межах матчу другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті С.

Це буде вже п’ята зустріч команд в історії. Вперше команди зустрічалися у товариських поєдинках ще у 2003 та 2004 роках. Востаннє суперників звів жереб у відборі до Євро-2016. Тоді синьо-жовті двічі святкували перемогу (вдома 1:0, та на виїзді 2:0).

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх червоних левів оцінюють у 6.10. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Зустріч у Бухаресті довірили аргентинській бригаді арбітрів на чолі із рефері Фернандо Рапальїні. Йому асистуватимуть співвітчизники: Хуан Пабло Белатті та Дієго Бонфа. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме словенець Славко Вінчич.

Рапальїні – єдиний неєвропейський головний арбітр на Євро-2020. Аргентинська суддівська бригада працює на ЧЄ в результаті обміну арбітрів між УЄФА та КОНМЕБОЛ.

Головний рефері системи VAR — іспанець Алехандро Ернандес. Його асистенти: Хосе Марія Санчес, Хосе Мартінес Мануера, а також Філіппо Мелі із Італії

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Македонія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 16.00.