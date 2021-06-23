Союз європейських футбольних асоціацій повідомив, що наживо за півфіналами та фіналом Євро-2020 зможуть спостерігати понад 60 тис. вболівальників на легендарному Вемблі. Це стало можливим після того, як уряд Великої Британії дозволив заповненість стадіону до 75% на кожну гру.

Півфінальні матчі відбудуться у вівторок, 6 липня, та у середу, 7 липня, а фінал – у неділю, 11 липня.

— Це чудова новина, що так багато вболівальників зможуть побачити наживо останні матчі на Євро-2020 на Вемблі. Останні 18 місяців навчили нас, як на полі, так і за його межами, наскільки фанати є невід’ємною частиною гри, – сказав президент УЄФА Александр Чеферін.

Також очільник організації додав, що турнір став маяком надії, який вселяє людям віру у те, що людство із кожним днем повертається до більш нормального способу життя.

— Я вдячний прем’єр-міністру та уряду Великої Британії за їхню напружену роботу щодо узгодження з нами цих домовленостей, щоб зробити фінальні етапи турніру на Вемблі великим успіхом.

Водночас в УЄФА нагадали, що до всіх шанувальників футболу, які відвідають матчі на Вемблі, як і на решті спортивних споруд турніру, будуть застосовані суворі правила, що включатимуть наявність негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або сертифікат, який підтверджує повну вакцинацію (дві дози, що були отримані за 14 днів до події).

Детальнішу інформацію щодо продажу квитків на матчі цієї стадії УЄФА оголосить найближчим часом.