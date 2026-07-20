Президент Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки головнокомандувача після кількох днів спілкування з командирами корпусів.

Під час зустрічі обговорили забезпечення військових підрозділів, закупівлі озброєння та подальшу взаємодію між військовими й виробниками оборонної продукції.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський про спеціальне засідання Ставки

У Ставці взяли участь командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, командири 10, 11 та 19 армійських корпусів, представники Хартії та Азову, а також представники українського оборонного сектору.

За словами Зеленського, це була перша пряма комунікація між основними виробниками зброї та обладнання, командирами корпусів, Міністерством оборони, Міністерством фінансів і ключовими спеціальними службами України.

– Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування», — повідомив Зеленський.

Під час Ставки обговорили реальні потреби підрозділів на фронті, проблеми із забезпеченням, питання, які залишаються невирішеними у сфері закупівель, додаткове фінансування та контракти на постачання.

Зокрема, йшлося про дрони різних типів, наземні роботизовані комплекси, далекобійні артилерійські снаряди та інше необхідне обладнання.

Окремо учасники зустрічі розглянули конкретні показники дефектів продукції, які були виявлені під час її використання у бойових підрозділах.

На наступний день Зеленський призначив зустрічі з іншими командирами корпусів.

– Відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України, – наголосив він.

Нагадаємо, 20 липня президент провів зустрічі з військовими високопосадовцями Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Андрієм Білецьким, а також іншими представниками Сил оборони на тлі повідомлень про можливу заміну головнокомандувача ЗСУ.

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