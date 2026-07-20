У понеділок ввечері, 20 липня, пролунали вибухи в Сумах. Російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому сектору міста.

Про це поінформував керівник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров та Сумська міська рада.

Вибухи в Сумах сьогодні, 20 липня: наслідки

Вибухи в Сумах пролунали близько 21:00. Зафіксовано влучання дрона поряд із багатоповерховим житловим будинком у Зарічному районі міста. Внаслідок цього він зазнав пошкоджень, спалахнула пожежа.

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За попередніми даними, ворог застосував реактивний безпілотник.

Наразі відомо про трьох постраждалих унаслідок удару російського дрона по Сумах: це жінка та двоє дітей.

Одну дитину госпіталізували, інформація щодо її стану уточнюється. Водночас жінці та другій дитині медики надали допомогу без госпіталізації.

На місці удару триває ліквідація наслідків. Водночас в ОВА застерігають про загрозу повторних атак. У зв’язку з цим місцевих мешканців закликають перебувати у безпечних місцях.

Як відомо, армія РФ регулярно обстрілює Суми, застосовуючи різні види озброєння. Так, у ніч на 17 липня ворог скинув на місто п’ять КАБів, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в різних районах міста.

15 липня російські війська завдали шістьох ударів керованими авіабомбами по Сумах. Відомо про трьох загиблих та понад 20 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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