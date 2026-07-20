У ніч на 20 липня Сили оборони завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів російських військ.

Українські військові уразили три танкери в Чорному морі, залізничний міст у Донецькій області, шість засобів протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, а також пункти управління БпЛА окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ уразили низку об’єктів ворога

Три танкери були уражені в акваторії Чорного моря. Російські війська використовували їх для транспортування нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах армії РФ.

Українські військові також завдали удару по залізничному мосту через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.

Противник використовував цей об’єкт для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

Також було уражено зенітний ракетний комплекс Тор-М2, дві радіолокаційні станції Небо-СВ, а також радіолокаційні станції Небо-У, Каста-2Е2 та Гамма-С1М.

Ці засоби входять до складу систем протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення російських військ.

Сили оборони уразили пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумівки Бєлгородської області РФ та Вільного Поля на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також було завдано ударів по районах зосередження живої сили противника поблизу Багатиря та Новоукраїнки Донецької області.

Нагадаємо, Сили оборони 16 липня та в ніч на 17 липня уразили два танкери, буксир, сторожовий корабель Светляк, нафтопереробний завод Славнефть-Янос, нафтові термінали, мости, а також склади й командно-спостережний пункт противника.

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