Перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку у другому колі турніру у британському Істборні, поступившись представниці Казахстану Єлені Рибакіній.

Українка поступилася своїй опонентці у двох партіях – 6:4, 7:6 (7:3).

У першому сеті на корті точилася рівна боротьба, але у дев’ятому геймі Еліна віддала свою подачу Рибакіній. У другій партії суперниці взяли одна в одної по два гейми, а доля сету вирішувалася на тай-брейку, де казашка змогла дотиснути українку.

Сама гра тривала одну годину та 40 хвилин. За вихід до півфіналу Рибакіна посперечається із представницею Латвії Анастасією Севастовою.

Кількома годинами раніше покинув турнір в Істборні й наречений Світоліної француз Гаель Монфіс, який посідає 16-ту сходинку ATP.

У трьох сетах він поступився австралійському тенісисту Максу П’юрселлу, який посідає аж 283 місце у рейтингу чоловічої тенісної асоціації.

Француз програв у першому сеті, але зумів зрівняти за партіями у другому. Вирішальна партія була за П’юрселлом (4:6, 7:5, 4:6), який у чвертьфіналі зустрінеться із італійцем Андреасом Сеппі.

Вімблдон 2021

У понеділок, 21 червня, на британських кортах стартує турнір серії Grand Slam Вімблдон. Еліна Світоліна отримала на ньому четвертий номер посіву після того, як з турніру знялася японка Наомі Осака.

Українка вдруге буде четвертою сіяною на цьому турнірі. У 2017 році вона у цьому статусі дійшла до четвертого кола, де поступилася тоді чинній чемпіонці Ролан Гаррос Олені Остапенко.