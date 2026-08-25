Директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви після того, як США отримали розвідувальні дані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Яка мета візиту в Москву директора ЦРУ Реткліффа

Видання зазначає, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на підготовку Росії до можливої військової мобілізації для продовження війни проти України. Дані також свідчать і про плани Москви перевірити рішучість НАТО.

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Аналітики припускають, що Реткліфф міг провести зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб передати йому попередження.

Першим про візит Реткліффа повідомив телеканал CBS. Інформація про його поїздку з’явилася після того, як в одному з московських аеропортів помітили транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III та кортеж американських дипломатів.

Axios із посиланням на джерела повідомляє, що Сполучені Штати попередили Україну про прибуття до Москви високопоставленої делегації.

Київ попросили не завдавати ударів до того моменту, коли американські посадовці залишать Росію.

Востаннє керівник ЦРУ особисто приїжджав до Росії у листопаді 2021 року. Це сталося за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тоді Бернс намагався попередити російського президента про наслідки можливого вторгнення.

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