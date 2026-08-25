Президент Дональд Трамп заявив про повне розмінування Ормузької протоки американськими ВМС та попередив Іран про знищення будь-яких суден і катерів, які встановлюватимуть там нові міни.

Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив про розмінування Ормузької протоки

Дональд Трамп зазначив, що отримав від ВМС США інформацію про те, що всі міни “було вилучено та/або підірвано в міжнародних водах Ормузької протоки”.

Зараз дивляться

– Ірану було повідомлено, що будь-яке судно чи катер, яке встановлюватиме нові міни, буде негайно й без винятку знищено. За допомогою Космічних сил ми стежимо за кожним квадратним дюймом протоки, так само як і за горою Пікакс та трьома іншими ядерними об’єктами, які вже були знищені. Політика “нульової терпимості” щодо встановлення мін діє в повну силу, – написав він.

Нагадаємо, 17 серпня президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти “білий прапор” і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

До цього він заявляв, що має намір оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати “завершать розгром Ірану”.

В Ірані заявили, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що американські військові мають достатньо ресурсів, щоб підтримувати морську блокаду Ірану протягом необмеженого часу.

20 серпня Трамп оголосив про початок масштабної кампанії економічного тиску та ізоляції Ірану.

Він назвав її найбільш нещівною економічною операцією, яку коли-небудь застосовували проти будь-якої країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.