Фінальна стадія Євро-2020 із 29 червня переходить у стадію нокаутів, де кожна поразка команд – означатиме виліт із турніру.

Після останніх матчів у квартеті E та F у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи визначилися усі пари 1/8 фіналу.

Завдяки деяким неочікуваним результатам у груповому раунді на шанувальників футболу вже в 1/8 фіналу чекатимуть два топові матчі – битва Бельгії та Португалії у Севільї, а також зустріч Англії та Німеччини у Лондоні на Вемблі.

Саме із переможцем дуелі між трьома левами та бундестім зіграє у чвертьфіналі переможець протистояння Швеція – Україна.

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

1. Уельс – Данія. 26 червня, 19:00, Амстердам;

2. Італія – Австрія. 26 червня, 22:00, Лондон;

3. Нідерланди – Чехія. 27 червня, 19:00, Будапешт;

4. Бельгія – Португалія. 27 червня, 22:00, Севілья;

5. Хорватія – Іспанія. 28 червня, 19:00, Копенгаген;

6. Франція – Швейцарія. 28 червня, 22:00, Бухарест;

7. Англія – Німеччина. 29 червня, 19:00, Лондон;

8. Швеція – Україна. 29 червня, 22:00, Глазго.

У чвертьфіналах зустрінуться між собою переможці першої та третьої пари, другої та четвертої, п’ятої з шостою, а також сьома з восьмою.

Збірна Україна вперше у своїй історії змогла вийти до стадії плей-оф на чемпіонаті Європи. Підопічні Андрія Шевченка потрапили до четвірки найкращих команд, що посіли треті місця у своїх квартетах.

Це стало можливим завдяки, зокрема, перемозі Іспанії над Словаччиною, а Швеції над Польщею. А також трьома очками самих українців, які вони здобули завдяки перемозі над Північною Македонією та меншою різницею пропущених м’ячів ніж у Фінляндії та Словаччини.