Форвард збірної України Артем Бєсєдін отримав травму в матчі 1/8 фіналу з Швецією.

Артем вийшов на заміну в екстратаймі, однак вже на 97-й хвилині після жорсткого фолу змушений був покинуте поле. Таким чином у грі український нападник брав участь лише 10 хвилин.

Так, гравець збірної Швеції Маркус Даніельсон в’їхав українському футболісту прямою ногою в щиколотку. Внаслідок цього Артем був змушений закінчити гру. Замість нього вийшов на поле Віктор Циганков.

Головний арбітр матчу Даніеле Орсато спочатку показав жовту картку, але після перегляду моменту на відеоповторі скасував своє рішення і показав Данієльсону червону картку.