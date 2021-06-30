Форвард сборной Украины Артем Беседин получил травму в матче 1/8 финала со Швецией.

Артем вышел на замену в экстратайме, однако уже на 97-й минуте после жесткого фола вынужден был покинуть поле. Таким образом в игре украинский нападающий принимал участие лишь 10 минут.

Так, игрок сборной Швеции Маркус Даниельсон въехал украинскому футболисту прямой ногой в щиколотку. В результате Артем был вынужден закончить игру. Вместо него вышел на поле Виктор Цыганков.

В то же время Даниельсон получил прямую красную карточку.

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