Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією у Римі обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі із Феліксом Брихом.

45-річному юристу із Мюнхена на лініях допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Головним арбітром системи VAR призначили німця Марко Фрітца. Всі його асистенти теж із Німеччини – Крістіан Дінгерт, Крістіан Гіттельманн та Бастіан Данкерт.

Брих вже обслуговував матч за участю України на Євро-2020. Саме він зафіксував прикру поразку синьо-жовтих від Нідерландів (2:3) у першому турі групового етапу чемпіонату.

Це буде восьма очна зустріч англійців та українців. Вперше команди зустрілися 2000-му році у товариській зустрічі. Тоді перемогу святкувала команда трьох левів з рахунком 2:0. Востаннє команди зійшлися у відборі на Мундіаль 2018. Гра в Україні завершилася нічийним рахунком 0:0.

Найбільш пам’ятна гра команд відбулася на Євро-2012. Тоді арбітр зустрічі не зарахував гол Марко Девіча, після того як м’яч з лінії воріт виніс ногою Джон Террі.

Всього у семи матчах із англійцями в України в активі лише одна перемога, при чотирьох поразках і двох нічиїх.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі на Стадіо Олімпіко. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом.