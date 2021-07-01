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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Шанси України виграти Євро-2020: букмекери назвали нового фаворита Євро-2020

Збірна України

Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 виявилися жорстокими відразу до трьох фаворитів турніру – Португалії, яка не змогла відстояти титул чемпіонів, переможців ЧС-2018 збірної Франції, а також команд Німеччини та Нідерландів.

Коло претендентів на перемогу у турнірі стало значно вужчим. Також у букмекерів змінився головний фаворит – тепер це збірна Англії, яка в 1/4 фіналу зустрінеться з Україною.

На перемогу на Євро-2020 підопічним Гарета Саутгейта дають коефіцієнт 3.00. Великі шанси на трофей зберігає збірна Іспанії4.20 та команда Італії – 5.00.

Перемога найкращої команди світу за рейтингом ФІФА Бельгії оцінюється у 7.50.

Серед усіх чвертьфіналістів шанси на вікторію у турнірі найменші у підопічних Шевченка. Наразі букмекери оцінюють ймовірну перемогу у турнірі України коефіцієнтом 34.00.

Дещо краща ймовірність дійти до фіналу та здобути звитягу у Данії (11.00), Чехії (26.00) та Швейцарії (26.00).

Переможець Євро-2020 – прогноз Opta

Статистичний ресурс Opta дав свій прогноз на переможця Євро-2020. Найбільше шансів на перемогу у турнірі вони дають Бельгії24,4% та Іспанії24,1%.

Ймовірність перемоги збірної України у турнірі оцінюється 4,4%, а вихід до фіналу 17,1%.

Водночас, перемогу Англії прогнозують з ймовірністю у 17,75%, а вихід до фіналу трьох левів оцінюється у 46,2%.

Переможець Євро-2020 – прогноз букмекерів на перемогу на Євро-2020

Україна зустрінеться з Англією в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу 3 липня у Римі на Стадіо Олімпіко. Стартовий свисток у матчі пролунає о 22.00.

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Фото: УАФ

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