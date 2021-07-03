У Мюнхені на стадіоні Альянц Арена у межах 1/4 Євро-2020 відбувся матч Бельгія – Італія. За підсумками гри визначився півфіналіст чемпіонату Європи.

Зустріч завершилася перемогою Італії з рахунком 1:2 на користь італійців.

Стартові склади команд:

Бельгія: Азар, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Вітсель, Де Брюйне, Доку, Куртуа, Лукаку, Меньє, Тілеманс.

Азар, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Вітсель, Де Брюйне, Доку, Куртуа, Лукаку, Меньє, Тілеманс. Італія: Барелла, Бонуччі, Верратті, Ді Лоренцо, Доннарумма, Жоржинью, Іммобіле, Інсіньє, К’єза, К’єлліні, Спінаццола.

Рахунок гри відкрив півзахисник Італії Ніколло Барелла на 31-й хвилині матчу. Але не встигли бельгійці оговтатись від першого голу, як другий м’яч їм у ворота на 41-й хвилині відправив нападник збірної Італії Лоренцо Інсіньє.

Збірній Бельгії все ж вдалося відіграти один м’яч до оголошення перерви. У компенсований час першого тайму під час пенальті гол у ворота Італії забив нападник Бельгії Ромелу Лукаку. Але цього виявилось недостатньо.

3 липня за місце у півфіналі Євро-2020 боротиметься Україна. Гра нашої збірної з Англією відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко. Вона розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Коли і де відбудуться наступні зустрічі команд-учасниць чемпіонату можна дізнатися з таблиці і розкладів матчів Євро-2020, яку підготували Факти ICTV.