Роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії Московського НПЗ, що належить Газпром нефть, було зупинено після пожеж на основних установках первинної перегонки нафти, які виникнули внаслідок атаки українських дронів 20 вересня.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

Робота Московського НПЗ зупинена: що відомо

Мер Москви Сергій Собянін у неділю вранці написав у Telegram, що під час атаки дронів на російську столицю було пошкоджено промисловий об’єкт на території НПЗ.

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Як зазначають джерела, у понеділок, 21 вересня, на обох основних установках первинної перегонки нафти на НПЗ спалахнули пожежі після падіння дронів на територію підприємства.

На ремонт пошкоджень і відновлення роботи заводу може знадобитися кілька тижнів.

Потужність установки АВТ-6 на Московському НПЗ становить 21,4 тис. тонн на добу, що відповідає 53% загальної потужності підприємства.

Потужність комбінованої установки переробки нафти EURO+ становить 18,8 тис. тонн на добу, що становить решту 47%.

Пальне, вироблене на Московському НПЗ, не виставляли на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 21 вересня.

За даними джерел, у 2024 році завод переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, або близько 230 тис. барелів на добу.

Підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 20 вересня українські далекобійні засоби уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та об’єкт логістики російських військ.

За словами президента, удари були завдані по об’єктах у Московському регіоні.

Фото: Exilenova+

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