Ексгенеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури.

Після відставки з посади генпрокурора він продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генерального прокурора.

Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська.

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Кравченко подав заяву про звільнення

За її словами, після завершення терміну відрядження Руслан Кравченко не приступив до виконання службових обов’язків як прокурор Офісу генерального прокурора.

Заяву про звільнення Кравченко подав самостійно. Виконувач обʼязків керівника ОГП України Антон Ковальський підписав наказ про його звільнення.

Відставка Руслана Кравченка

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це відбулося на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП щодо “кришування” діяльності нелегальних колцентрів.

У ніч проти 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі. Він повідомив, що вирушив у п’ятиденне відрядження до Парижа для участі в слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. За його словами, поїздка відбулася відповідно до підписаного ним наказу.

Проте прізвища Кравченка не було в порядку денному та списку учасників слухань під егідою ПАРЄ.

14 вересня стало відомо, що Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Ексгенпрокурор звинуватив НАБУ і САП у тому, що під час обшуків у межах спецоперації Карфаген вони заволоділи матеріалами проваджень проти власних співробітників, щоб заблокувати процесуальні рішення. У НАБУ і САП цю інформацію спростували.

Того ж дня Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора та закликав парламент невідкладно підтримати його відставку.

Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Після цього Зеленський підписав указ про його звільнення, який оприлюднили на сайті Офісу президента.

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