Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не погодиться на будівництво на території країни потужностей для зберігання нафтопродуктів, призначених для потреб України.

Про це повідомляють Nepszava та Європейська правда.

Мадяр проти будівництва нафтосховища для України

У неділю Група Нафтогаз повідомила про підписання меморандуму з угорською компанією MOL щодо створення в Угорщині потужностей для зберігання нафтопродуктів. Об’єкт планують розмістити поблизу українсько-угорського кордону.

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Необхідність такого проєкту пояснили потребою створити додаткові потужності за межами території, яка перебуває в зоні російських обстрілів.

У понеділок це питання обговорили в угорському парламенті за участі прем’єр-міністра Петера Мадяра.

– Петер Мадяр заявив: поки в Угорщині при владі уряд Тиси, українського сховища нафти в країні не буде, – цитує видання Nepszava угорського прем’єра.

Мадяр заявив, що MOL ще за уряду Віктора Орбана розпочала переговори з Нафтогазом щодо можливості зберігати нафту на території Угорщини.

За словами прем’єра, нинішній уряд вважає неприйнятним те, що компанія вела переговори з українською стороною без погодження з чинним кабінетом міністрів.

Що відомо про будівництво нафтосховища в Угорщині

У MOL заявили, що зараз проєкт перебуває лише на початковій стадії підготовки, яка може тривати роками.

На цьому етапі мають оцінити технічні, фінансові та регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині. Через тривалість подальшого процесу уряд поки не інформували.

У понеділок голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі, коментуючи плани, запитав у Петера Мадяра, чому про них довелося дізнаватися з української преси.

Ретварі заявив, що українська сторона не хоче розміщувати такий об’єкт на власній території через побоювання можливих російських ударів.

На його думку, розміщення сховища в Угорщині фактично означало б перенесення цього ризику через кордон.

Він вважає, що це створило б загрозу національній безпеці Угорщини, особливо для східних регіонів країни.

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