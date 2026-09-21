Країни Європейського Союзу досягли попередньої домовленості про продовження індивідуальних санкцій проти Росії терміном на 36 місяців. Водночас компромісний варіант передбачає вилучення із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це повідомляє народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, а також про це дипломатичні джерела повідомили кореспондентці Європейської правди у Брюсселі.

В ЄС погодили зняття санкцій з Усманова і Фрідмана

Рішення, ухвалене на рівні послів країн ЄС, є попереднім. Остаточне затвердження має відбутися за письмовою процедурою.

Зараз дивляться

Раніше Комітет постійних представників ЄС розглядав пропозицію Ірландського головування щодо продовження терміну дії санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України з кількох місяців одразу до 36 місяців (тобто трьох років).

Під час обговорень Словаччина наполягала на вилученні зі списку олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Вилучення Усманова також підтримала Франція, посилаючись на власні національні інтереси.

За даними джерел журналістів, у дипломатичних колах Франції пояснювали таку позицію наміром обміняти зняття обмежень з Усманова на звільнення кількох французьких громадян, які наразі утримуються в тюрмах Азербайджану.

Після цього виник компромісний варіант: зняття санкцій із двох олігархів в обмін на розширення терміну дії всього санкційного режиму на 36 місяців.

Реакція України на зняття санкцій з Усманова і Фрідмана

Чинний санкційний режим ЄС формується з 2014 року, охоплює фізичних та юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України (включаючи кремлівського диктатора Володимира Путіна, російську владну верхівку, олігархів та експрезидента-втікача Віктора Януковича).

14 вересня ЄС уже продовжував цей режим на короткий термін у сім днів через позицію Словаччини та Франції щодо двох олігархів.

На можливе зняття обмежень гостро відреагували в Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що виключення Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку ЄС є абсолютно неприйнятним, адже нікуди не зникли причини, через які проти них запровадили санкції.

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