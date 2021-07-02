Збірна України творить історію на очах, вийшовши до 1/4 фіналу Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка наразі у вісімці найсильніших команд континенту.

У чвертьфіналі турніру на синьо-жовтих чекатиме складне випробування під назвою збірна Англії. Команда трьох левів – зараз головний фаворит Євро-2020.

Цьому сприяла не стільки неймовірна гра, адже британці притримуються на турнірі оборонного і дещо примітивного футболу, скільки значно легша гілка у сітці, аніж у Бельгії, Італії чи Іспанії.

На підтримку дружини Андрія Шевченка перед матчем з родоначальниками футболу поліція Миколаївської області і ансамбль Южный Патруль записали пісню. Відповідний ролик з’явився на YouTube-каналі Поліція Миколаївщини.

— Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські – не виняток. Наш ансамбль Южный Патруль присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку й захоплення, – прокоментував пісню глава ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

У тексті пісні є дещо дивний текст із фразою про православний м’яч, але користувачі на відеоплатформі захоплено коментують роботу поліцейських.

Окрім поліцейських, українські воїни на передовій записали вірш, в якому бажають футболістам не здаватися та вірити у себе.

Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні!

У коментарях до посту з відео користувачі писали, що футболісти молодці, але справжні герої – це військові. Пишуть Героям Слава! та бажають перемоги на обох фронтах – футбольному і у війні з окупантами.

Гра Україна – Англія відбудеться 3 липня на Стадіо Олімпіко у Римі. На кону протистояння – квиток до півфіналу турніру.