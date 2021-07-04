Усі гравці були прекрасні у матчі Англія – Україна у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Зіграти настільки добре за такого тиску – це вражає.

Про це заявив головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, підсумовуючи матч з Україною (4:0).

– Командний дух просто феноменальний. Хто б не виходив на поле, команда в плані психології просто неймовірна. Це головне, про що я думаю, – прокоментував він.

Як пояснив Саутгейт, він більше енергії витрачає на те, щоб похвилюватися за тих, хто не візьме участь у грі.

– Тому що всі вони хороші футболісти, які не заслуговують на те, щоб їх залишали поза складом, – додав він.

За його словами, всі гравці викладаються на тренуваннях і їхній рівень не залежить від вибору тренера.

– Ми просто повинні правильно підлаштовуватися під конкретні матчі, – сказав Саутгейт.

За його словами, всі гравці збірної Англії під час усієї гри були прекрасні.

3 липня у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 Україна розгромно поступилася Англії з рахуном 0:4.

Факти ICTV написали огляд матчу Україна – Англія, де детально розписали гру та усі найгостріші її моменти.

Джерело: ВВС