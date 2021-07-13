Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд, который не смог реализовать пенальти в финале Евро-2020 с Италией, извинился перед фанатами и объяснил свою неудачу.

Рашфорд в матче Италия -Англия не забил пенальти в послематчевой серии. Он попал в штангу.

После проигрыша Англии на Евро-2020 нападающий команды в соцсети обратился к болельщикам.

— Не знаю с чего начать и даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую сейчас. У меня был тяжелый сезон (проигранный финал лиги Европы, — Ред.). Думаю, это было понятно всем, и я, вероятно, вышел на поле в финале Евро-2020 с недостаточной уверенностью, — объяснил игрок.

По словам Рашфорда, он хотел забить пенальти, но что-то пошло не так. Результат, как сказал футболист, оказался не таким, как хотелось бы.

Он расстроился и считает, что подвел команду и всех фанатов.

— Все, что от меня требовалось, это реализовать пенальти. Я могу забивать 11-метровые с закрытыми глазами. Почему же на этот раз не удалось? Эта мысль не идет из головы с тех пор, как я ударил по мячу. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Все, что я могу сказать — извините, — написал игрок.

В то же время форвард добавил, что он принимает критику своей игры, а именно — незабитого пенальти.

Однако Маркус дал понять, что слов поддержки получил гораздо больше, чем образ.

— Сообщения, которые я получил, были очень приятными. Я чуть не расплакался. Спасибо за добрые слова. Я вернусь сильнее, — написал он.

11 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне прошел матч Италия — Англия в рамках финала чемпионата Европы 2020.

Со счетом 3:2 завершился поединок в пользу подопечных Манчини после серии пенальти.

Таким образом Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы после 1968 года.

Источник: Marcus Rashford